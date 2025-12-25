Фестиваль Olkhon Ice Fest на Байкале в 2026 году не состоится: на него нет денег

Фестиваль ледового искусства Olkhon Ice Fest, который с 2020-го ежегодно проводился на Байкале в Иркутской области, в 2026 году не состоится из-за отсутствия финансирования. Об этом сегодня сообщили организаторы.

«Olkhon Ice Fest ежегодно развивается и регулярно предлагает новые форматы. На 2026 год подготовлена новая концепция, проведена подготовительная работа. Но, несмотря на приложенные усилия, команде проекта не удалось привлечь финансирование. В 2026 году Olkhon Ice Fest не планируется. Готовимся и надеемся, что в 2027 году команде организаторов удастся решить все вопросы», – сообщили организаторы.

В 2025 году фестиваль посетили 37 тысяч человек, более 60% из них – это гости из регионов России. В событии принимали участие скульпторы из Китая, Монголии, Белоруссии, Франции. Туроператоры включали мероприятие в свои программы.

Представители туристической индустрии сообщают о том, что путешественники теряют интерес к Байкалу на фоне завышенных цен, непростой экономической ситуации и пресыщения направлением. Необходима перезагрузка, которая может улучшить качества сервиса и будет способствовать формированию новых предложений, созданию проектов.

Olkhon Ice Fest – фестиваль ледовой скульптуры на острове Ольхон. Мероприятие проводится с 2020 года и представляет собой международную площадку для встречи признанных и молодых мастеров ледовой скульптуры. Основная часть экспозиции – работы, выполненные в уникальной технике «ледопластика».