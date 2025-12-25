Комитеты иркутской мэрии предложили «переселить» в Дом быта на Урицкого

Дом быта на улице Урицкого в Иркутске планируют капитально отремонтировать, после чего разместить в нем структурные подразделения мэрии. Такое предложение поддержали народные избранники на депутатских слушаниях.

«На мой взгляд, нам нужно предпринять все усилия, чтобы провести капитальный ремонт Дома Быта и разместить здесь структурные подразделения администрации города. Сейчас часть из них расположены в арендованных помещениях и разбросаны по разным адресам, что неудобно», – отметил председатель Думы города Евгений Стекачев.

Прежде здание было осмотрено: объект не является аварийным, конструкции имеют хорошее состояние. Требуется лишь отремонтировать строение. По предварительной оценке, в нем после обновления можно будет разместить 473 сотрудников.

«При перераспределении подразделений мэрии в одно здание будет возможность прекратить аренду существующих для них помещений и продать имеющиеся. Это тоже принесет прибыть городу, которую можно будет направить на другие цели, важные для развития областного центра. А иркутянам, при необходимости, будет удобнее получать помощь комитетов администрации в одном здании», – подчеркнули в пресс-службе городской Думы.

Предложено сделать и единое окно для жителей на первом этаже, куда они смогут обратиться за получением услуг, а на других расположить рабочие кабинеты, помещения для совещаний и буфет. ⠀

Большинство депутатов поддержали предложение. В адрес мэра Иркутска Руслана Болотова направят обращение с просьбой предусмотреть при корректировке бюджета в марте 2026 года средства на предпроектные работы и оценку предстоящего выкупа помещений у собственников.

Дом быта – это пятиэтажное здание 1974 года постройки площадью 8 тысяч квадратных метров. 65% его помещений находятся в муниципальной собственности, 14% – в частной, а 21% является местами общего пользования. Ранее мэрия пыталась продать городские помещения, но на торги не было подано ни одной заявки.