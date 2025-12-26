Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Рынок облигаций лихорадит: насколько велик риск распространения дефолтов?
«Готовиться к вызовам 2026 года надо уже сейчас»
«Надежду дает результат»
Все материалы сюжета

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 декабря: 11 220,0996 руб/1 г золота и 174,6300/1 г серебра

ЦБ РФ с 26 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 11 220,0996 руб.
  • 1 грамм серебра - 174,6300 руб.
  • 1 грамм платины - 5 528,9199 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 599,9199 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4000 р. (0,00%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2400 р. (0,71%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 39,2099 р. (0,70%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 32,6298 р. (0,70%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес