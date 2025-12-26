30% работников Сибири принципиально отказываются от посещения корпоративов

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru представили результаты исследования, посвященного отношению работников к корпоративной культуре и праздникам. Опрос показал, что подавляющее большинство сотрудников в Сибирском федеральном округе считают проведение корпоративных мероприятий важной частью жизни компании.

Несмотря на это, посещаемость таких событий остается невысокой: только 31% респондентов участвует в них регулярно, 37% делают это время от времени, а 32% сотрудников принципиально отказываются от посещения корпоративов. Самая высокая посещаемость, согласно исследованию, отмечается в Дальневосточном федеральном округе.

В музыкальных предпочтениях для праздников мнения разделились: 42% опрошенных хотели бы слушать поп-музыку, 15% отдали предпочтение классике, 60% респондентов мечтали бы увидеть на корпоративе выступление живого артиста.

Среди самых желаемых исполнителей участники опроса чаще всего называли Басту, ANNA ASTI, Zivert и Полину Гагарину. Почти половина сотрудников положительно относится к караоке как к части корпоративного досуга.