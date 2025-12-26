Сбербанк вводит комиссию за неиспользуемые платежные счета с 2026 года

Сбербанк с 1 января 2026 года введет комиссию за обслуживание платежных счетов, которые не привязаны к банковским картам и не используются активно. Такие счета были внедрены банком в 2023 году и могут открываться как в связке с картой, так и отдельно. Об изменениях сообщается на сайте банка, а первыми на нововведения обратили внимание в Telegram-канале «Дайджест», передаёт РБК.

Если клиент не выполнит одно из условий для бесплатного обслуживания, то ежемесячная базовая комиссия составит 150 рублей, а для молодежи от 14 до 21 года — 40 рублей.

Чтобы избежать комиссии, Сбербанк рекомендует:

- оформить и привязать к платежному счету бесплатную карту;

- получать на счет зарплату;

- оплачивать покупки в интернете или по QR-коду через мобильное приложение на сумму свыше 5 тыс. рублей в месяц (суммарно по всем счетам и картам Сбера);

- закрыть ненужный счет в офисе банка или через мобильное приложение.

Закрыть платежный счет можно только при отсутствии на нем средств. Сначала счет будет заблокирован на 30 дней, а затем закрыт. На сайте банка не уточняется, будет ли комиссия взиматься со «спящих» счетов, если клиент успеет заблокировать их до конца 2025 года.

Платежный счет появился у клиентов Сбера с 2023 года автоматически в разделе «Кошелек» мобильного приложения. Он отображает тот же остаток, что и карта, но ими можно пользоваться отдельно. Например, если карта потеряна и заблокирована, счет останется активным и им можно продолжать пользоваться. Со счета нельзя совершать покупки в интернете или магазинах так же, как с карты, но можно оплачивать через SberPay или сканировать QR-код на кассе.

В блоге банка также описана возможность открытия нескольких платежных счетов для удобного финансового планирования. Клиенты могут разделять деньги на разные цели: например, один счет для квартплаты, другой — для покупок, третий — для спорта и саморазвития. Для долгосрочных накоплений банк рекомендует использовать накопительные счета, а для текущих расходов — платежные.