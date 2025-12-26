Подоляк: у Украины нет денег на выборы

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у страны нет финансовых ресурсов для проведения выборов. В интервью «Новини.LIVE» он отметил, что бюджет Украины дефицитный, а приоритетами являются мобилизация и социальные программы, направленные на компенсацию экономических потерь домохозяйств, передаёт РБК.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал бюджет на 2026 год с доходами в 2,918 трлн грн и расходами в 4,781 трлн грн, что создаёт дефицит около 1,863 трлн грн (примерно $47,5 млрд). Подоляк подчеркнул, что организация выборов в текущих условиях невозможна из-за отсутствия средств.

Журналистка обратила внимание на вопрос голосования 6–8 млн украинцев, находящихся за границей. Подоляк отметил, что за организацию их участия должна отвечать специальная рабочая группа, а стоимость выборов будет рассчитывать парламентская комиссия.

Заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик сообщил, что президентские выборы 2019 года обошлись бюджету в 2 млрд грн, а в нынешних условиях первый тур может стоить 4–5 млрд грн ($94,8–118 млн), а второй — 6,5–7 млрд грн ($154–166 млн). Общие расходы на все три вида выборов могут достигнуть 20 млрд грн ($472 млн).

Выборы президента, запланированные на март 2024 года, были отложены на неопределённый срок из-за военного положения. Зеленский отмечал, что технически страна готова к выборам, но они возможны только после прекращения огня или при наличии реальных гарантий безопасности. По его словам, в таких условиях избирательный процесс можно было бы организовать в течение 60–90 дней.

Недавно Зеленский раскрыл содержание обсуждаемого с США 20-пунктного мирного плана, одним из пунктов которого является проведение выборов на Украине как можно скорее после подписания соглашения.

В Кремле сообщили, что Россия анализирует полученный мирный план. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Зеленский утратил легитимность, и полномочия принадлежат Верховной раде и её спикеру Руслану Стефанчуку, который с этим не согласен, подчёркивая, что Зеленский остаётся президентом до вступления в должность новоизбранного главы государства. Путин также заявил, что Россия готова прекратить удары вглубь Украины на время выборов.