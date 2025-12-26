«Сила Сибири – 2» может быть построена досрочно

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил о возможности досрочного строительства магистрального газопровода «Сила Сибири – 2». По его словам, компания обладает необходимым опытом для реализации подобных проектов мирового масштаба в установленные сроки и с высоким качеством. Об этом пишет газета «Известия».

«Уверен, что, как и «Силу Сибири», мы газопровод «Сила Сибири – 2» построим не только в срок и качественно, но и с опережением срока», – сказал Алексей Миллер на совещании по подведению предварительных итогов года.

Миллер также добавил, что в текущем году были достигнуты важные юридически обязывающие договоренности с китайской стороной по строительству газопровода. Он охарактеризовал эти соглашения как серьезный шаг к началу реализации нового крупнейшего в мире инвестиционного газового проекта.

Ранее Алексей Миллер заявил, что в ближайшее время в России будет создана единая система газоснабжения, что станет возможным благодаря строительству газопровода «Сила Сибири-2».На Петербургском международном газовом форуме он отметил, что этот проект даст мощный импульс развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока.