Новости

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета

«Сила Сибири – 2» может быть построена досрочно

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил о возможности досрочного строительства магистрального газопровода «Сила Сибири – 2». По его словам, компания обладает необходимым опытом для реализации подобных проектов мирового масштаба в установленные сроки и с высоким качеством. Об этом пишет газета «Известия».

Читайте также:

Игорь Кобзев готовится обсудить газификацию Иркутской области с главой «Газпрома»
24 ноября 2025
НОВАТЭК предоставляет выгодные скидки китайским импортерам СПГ
20 ноября 2025

«Уверен, что, как и «Силу Сибири», мы газопровод «Сила Сибири – 2» построим не только в срок и качественно, но и с опережением срока», – сказал Алексей Миллер на совещании по подведению предварительных итогов года.

Миллер также добавил, что в текущем году были достигнуты важные юридически обязывающие договоренности с китайской стороной по строительству газопровода. Он охарактеризовал эти соглашения как серьезный шаг к началу реализации нового крупнейшего в мире инвестиционного газового проекта.

Ранее Алексей Миллер заявил, что в ближайшее время в России будет создана единая система газоснабжения, что станет возможным благодаря строительству газопровода «Сила Сибири-2».На Петербургском международном газовом форуме он отметил, что этот проект даст мощный импульс развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Ковыкта, «Сила Сибири», «Союз Восток», экспорт газа в Китай, 2023. Последние новости":
Все материалы сюжета (82)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес