Бизнес требует более динамичного снижения ключевой ставки: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Россия стала вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в Китай, банки резко снизили ставки по вкладам, бизнес заявил о необходимости более динамичного снижения ключевой ставки, а в Иркутской области появятся «трезвые села». Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Газ Китаю

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в КНР после Катара – объемы выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. На долю российского СПГ приходится 23,5% поставок – год назад было 11%. В ноябре КНР купила у РФ 1,6 миллиона тонн СПГ, для сравнения – в 2024-м было 0,7 миллиона. Таким образом, Федерации удалось обогнать Австралию. Идут активные закупки у заводов, находящихся под санкциями: эксперты считают, что Китай игнорирует санкционные риски, не желая терять Россию, как партнера.

Снижение ставок

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, по итогам второй декады декабря снизилась на 0,25 процентного пункта – до 15,38% годовых. Речь про Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк. В следующем году, считают аналитики, тенденция снижения сохранится.

Бизнес требует скорости

Бизнес на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о необходимости более динамичного снижения ключевой ставки, о чем рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. «Что касается вчерашней встречи, мы обсуждали макроэкономические вопросы, в частности, <…> может быть, более динамичное снижение ключевой ставки, учитывая, что инфляция меньше 6% по итогам 2025 года», – отметил Шохин.

Трезвые села

Правительство Иркутской области приняло постановление, в соответствии с которым с 1 сентября 2026 года вводится полный запрет на розничную продажу алкоголя в некоторых населенных пунктах с целью снижения потребления такой продукции на фоне негативной тенденции злоупотребления спиртным на этих территориях. Речь про деревню Миллерова Нижнеудинского района, село Тарасово, деревню Юхта Казачинско-Ленского района, поселок Слюдянка Мамско-Чуйского района, село Банщиково, деревню Салтыкова Киренского района.

Год без фестиваля

В Иркутской области в 2025 году не состоится популярный фестиваль Olkhon Ice Fest: на его проведение не нашли деньги. «Olkhon Ice Fest ежегодно развивается и регулярно предлагает новые форматы. На 2026 год подготовлена новая концепция, проведена подготовительная работа. Но, несмотря на приложенные усилия, команде проекта не удалось привлечь финансирование. В 2026 году Olkhon Ice Fest не планируется. Готовимся и надеемся, что в 2027 году команде организаторов удастся решить все вопросы», – сообщили организаторы.