Александр Шохин, возглавляющий Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), поведал о заявлении президента Владимира Путина касательно споров вокруг предоставления скидок крупными торговыми площадками своим кредитным организациям. По словам Шохина, президент выразил позицию о необходимости поиска справедливых решений, основанных на честной конкуренции, передаёт РБК.

«Президент призвал дружить, искать справедливое решение на основе справедливой же конкуренции», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, выразила свою поддержку идеи достижения равновесия интересов и подчеркнула необходимость предоставления банкам возможности участвовать в программах лояльности на всех маркетплейсах. Как пояснил Александр Шохин, руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей, этот подход позволит сохранить конкурентоспособность торговых платформ, не ущемляя их текущих преимуществ в иных аспектах деятельности.

Спор касается практики крупных торговых площадок предоставлять повышенные скидки покупателям, оплачивающим товары картами определенных банков-партнеров. Банковский сектор критикует такую практику, утверждая, что подобные условия создают неравенство среди участников рынка и позволяют избежать уплаты налогов в полном объеме. Представители маркетплейсов и некоторые эксперты полагают, что эта критика является попыткой давления со стороны банковского сектора, подчеркивая законное основание существующих льгот и относительно низкую зависимость продаж от банковских услуг.

Анализируя ситуацию, специалисты указывают, что снижение расходов на обслуживание платежных операций (эквайринг) не покрывает заявленные высокие скидки, достигающие порой 90%. Такие акции зачастую носят рекламный характер и способствуют привлечению новых продавцов. Эксперты Высшей школы экономики предупреждают, что возможное введение ограничений на предоставление скидок приведет к увеличению цен на площадках примерно на треть. Однако представители банковской сферы настаивают не на запрете скидок, а на равных условиях для всех карт независимо от банка-эмитента.