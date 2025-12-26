Сбербанк снижает базовую ставку по накопительным счетам до 8%

Сбербанк анонсировал изменение условий обслуживания накопительных счетов, согласно которым с 5 января 2026 года базовая процентная ставка снижается с 9% до 8% годовых. Об этом стало известно из обновленной тарифной сетки, размещённой на официальном сайте финансовой организации.

Несмотря на общее снижение базовой ставки, специальные бонусы и дополнительные проценты сохраняются неизменными. Приветственная ставка для новых пользователей остаётся на уровне 13,5% годовых, доступном в течение первых двух месяцев пользования счетом, передаёт РБК.

Ранее эксперты фиксировали, что после снижения ключевой ставки 19 декабря банки не спешат снижать ставки по вкладам. Большинство банков решили сохранить высокие процентные ставки по вкладам даже после снижения Банком России ключевой ставки на полпроцента. Это связано с желанием удержания клиентов, особенно в преддверии новогоднего сезона, когда многие ищут выгодные вклады. При этом ставки по кредитам снижаются.