Новости

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета

Сбербанк снижает базовую ставку по накопительным счетам до 8%

Сбербанк анонсировал изменение условий обслуживания накопительных счетов, согласно которым с 5 января 2026 года базовая процентная ставка снижается с 9% до 8% годовых. Об этом стало известно из обновленной тарифной сетки, размещённой на официальном сайте финансовой организации.

Читайте также:

Эксперты «Синары»: доллар подорожает до 95 рублей в 2026 году
25 декабря 2025
Экономисты бьют тревогу: дефицит финансирования угрожает развитию бизнеса в России
25 декабря 2025

Несмотря на общее снижение базовой ставки, специальные бонусы и дополнительные проценты сохраняются неизменными. Приветственная ставка для новых пользователей остаётся на уровне 13,5% годовых, доступном в течение первых двух месяцев пользования счетом, передаёт РБК.

Ранее эксперты фиксировали, что после снижения ключевой ставки 19 декабря банки не спешат снижать ставки по вкладам.  Большинство банков решили сохранить высокие процентные ставки по вкладам даже после снижения Банком России ключевой ставки на полпроцента. Это связано с желанием удержания клиентов, особенно в преддверии новогоднего сезона, когда многие ищут выгодные вклады. При этом ставки по кредитам снижаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Ключевая ставка":
Все материалы сюжета (323)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес