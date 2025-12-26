В сети появились пиратские копии новогодних фильмов со встроенной рекламой банковских услуг

На популярных онлайн-платформах обнаружены нелегальные версии зарубежных новогодних фильмов, таких как «Один дома 2» и «Гарри Поттер», с вмонтированной рекламой финансовых продуктов. В отличие от традиционной рекламной вставки, эти интеграции встроены непосредственно в сюжет – оригинальные диалоги персонажей были переозвучены, а их реплики заменены на продвижение банковских услуг.

«Бренды не могут легально интегрироваться в контент ушедших компаний, хотя аудитория там остается. Рекламодатели вынуждены прибегать к таким обходным схемам и фактически спонсируют пиратское кино», – утверждает источник «Известий» на рекламном рынке.

Подобная практика предполагает, что рекламодатели утверждают общую концепцию и сообщения, а реализацию берут на себя специализированные агентства или агрегаторы. Как правило, такие интеграции приобретаются «пакетом» в рамках более широкой рекламной кампании.

Специалисты отмечают, что, покупая подобные рекламные места, бренды косвенно финансируют пиратские платформы, где размещается подобный изменённый контент. Это создает парадоксальную ситуацию, когда официальные компании становятся спонсорами нелегального распространения фильмов.