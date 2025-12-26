Полный запрет на продажу алкоголя введут в шести населенных пунктах Приангарья

Шесть населенных пунктов в Иркутской области полностью откажутся от розничной продажи алкоголя. Соответствующее постановление приняло региональное правительство.

Речь про село Тарасово и деревню Юхта Казачинско-Ленского района, село Банщиково и деревню Салтыкова Киренского района, поселок Слюдянка Мамско-Чуйского района, деревню Миллерова Нижнеудинского района. Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Запрет ввели на основании обращений глав и мэров соответствующих муниципальных образований, а также с учетом мнения жителей. На этих территориях наблюдается негативная тенденция, связанная со злоупотреблением спиртных напитков.

Ограничение не распространяется на кафе, рестораны и другие организации общественного питания.