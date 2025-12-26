Новости

Спрос на виртуальную инфраструктуру в Иркутской области за год вырос в 1,2 раза

MWS Cloud, входит в группу компаний МТС, проанализировала спрос на облачные сервисы в регионах России. По данным компании, потребление виртуальной инфраструктуры в Иркутской области за год выросло 1,2 раза.

Чаще всего среди всех облачных сервисов MWS Cloud компании в Иркутской области пользуются виртуальной инфраструктурой, резервным копированием и объектным хранилищем. Сильнее всего вырос спрос на виртуальную инфраструктуру – в 1,2 раза

По данным МТС, более всего в Сибирском федеральном округе облачными сервисами пользуются ритейлеры. Следом идут компании, работающие в сфере информации и связи, обрабатывающие предприятия, логистические компании и научно технические организации.

Сильнее всего потребление облаков выросло в сфере образования – более чем в 7 раз. Следом идут ритейлеры – прирост более чем в 4 раза, медицинские компании – в 2 раза. Также растет потребление облаков у организаций, работающих в сфере культуры и спорта, а также гостиничном и ресторанном бизнесе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
