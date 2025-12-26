Здание-памятник на Карла Маркса в Иркутске украсили архитектурной подсветкой

Архитектурная подсветка появилась в Иркутске на здании по улице Каландаришвили, 12. Дом является объектом культурного наследия. Работы провели за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

На фасаде установили 240 линейных и точечных светодиодных светильников, которые подсвечивают определенные элементы здания. Подрядной организацией выступила компания «Вершина». Разработанная концепция сочетается с уже реализованной в 2023 году подсветкой 16 других объектов в центре Иркутска.

В начале XX века в здании располагались родильный дом и лечебница женских болезней врача Л. С. Зисмана. В советское время здесь функционировал эндокринологический диспансер, затем – поликлиника онкологического центра. В прошлом году правительство региона завершило капитальный ремонт и комплексную реставрацию здания. Предполагается, что в нем разместят поликлинику.

До Нового года новая архитектурная подсветка появится также на фасадах ТЮЗа имени А. Вампилова, Собора Богоявления, Римско-католического костела, Дома И. А. Мыльникова и В. В. Зазубрина на Карла Маркса, 29, бывшем Базановском приюте на Свердлова, 14, Доме Песковой на Чехова, 2.