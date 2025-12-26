Новости

РЖД запустили тематические вагоны «Россия. Жириновский» в честь 80-летия политика

ОАО «Российские железные дороги» запустили специальные тематические вагоны, посвященные памяти политика Владимира Жириновского. Проект приурочен к 80-летнему юбилею основателя и многолетнего лидера ЛДПР.

Вагоны оформлены снаружи и внутри фотографиями, цитатами, автографом и эмблемой Фонда Жириновского. Они будут курсировать в составе фирменных поездов №103/104 «Двухэтажный» (Москва – Адлер) и №1/2 «Россия» (Москва – Владивосток) до конца декабря 2026 года.

Внутри для пассажиров организована мини-библиотека с известными произведениями политика, а в информационно-развлекательных системах доступен специальный раздел с электронными версиями книг и документальными фильмами.

В вагонах-ресторанах и вагонах-бистро поездов будет представлено меню, включающее любимые блюда Владимира Жириновского: например, лагман, лапша по-дунгански, узбекский плов с курицей, творожная запеканка со сметаной, кофе со сгущенкой.


