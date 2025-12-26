В Иркутской области ввели рекордные 1,755 млн кв. метров жилья

В Приангарье за одиннадцать месяцев текущего года введено в эксплуатацию 1,755 млн квадратных метров жилья. Такой объем стал рекордным для Иркутской области за последние 36 лет и превысил показатель за январь-ноябрь 2024 года на 20%. Данные приводит Иркутскстат.

Заметно увеличилось, на 25%, до 1 475 тыс. кв. метров индивидуальное жилищное строительство, а также возведение домов на дачных участках, доля которого составила пятую часть от общего объема (357 тыс. кв. м.).

Однако на многоквартирные дома приходится всего 280 тыс. кв. метров, что значительно меньше прошлогоднего показателя в 405,2 тыс. кв. метров и в 5 раз меньше текущего объема ввода ИЖС.

Ранее эксперты поясняли, что за впечатляющей статистикой по ИЖС в Иркутской области скрывается история с дифтарифами, которая стимулирует людей регистрировать в Росреестре дома, построенные 10–20 лет назад. Это позволяет потребителям воспользоваться льготами по энерготарифам.

Помимо жилых объектов, в эксплуатацию введено 233 нежилых здания различного назначения. При этом общий объем выполненных строительных работ в стоимостном выражении, по предварительным данным, составил 249 млрд рублей, что на 7,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.