Более 200 земель включили в перечень территорий, свободных для стройки в Прианагрье

В Иркутской области расширился перечень свободных территорий, потенциально пригодных для жилищного строительства. В список добавили 222 земельных участка общей площадью 90 га.

«Выявленные земельные участки расположены в Иркутском, Баяндаевском, Качугском, Тайшетском районах Иркутской области, а также в городах Усть-Илимск, Братск и Усть-Кут», – рассказали в Управлении Росреестра по региону.

По данным организации, сведения о свободных земельных участках размещаются в сервисе «Земля для стройки» в федеральной государственной информационной системе «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных», где их может найти любой желающий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
