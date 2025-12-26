Иркутский космонавт Сергей Микаев сфотографировал родной город с МКС

Уроженец Иркутска Сергей Микаев 27 ноября на корабле «Союз МС-28» впервые полетел космос, где проведет восемь месяцев. Накануне с МКС он сделал снимок родного города, который опубликовал Иркутский планетарий.

Сергей Микаев отправился в полет вместе с россиянином Сергеем Кудь-Сверчковым и американцем Кристофером Уилльямсом. Вместе они будут выполнять программу исследований и работать в открытом космосе.

До полета специалисты прошли ряд испытаний: тренировки на центрифуге, в невесомости, уроки выживания в разных местностях.