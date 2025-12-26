Озон выиграет от окончания конфликта банков с маркетплейсами

Акции Озона в ходе торгов 25 декабря, проходящих на российских площадках вблизи нулевых отметок, подорожали на 2,2%, до 4297 руб.

На встрече представителей крупного российского бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждался недавний конфликт между маркетплейсами и коммерческими банками, обвиняющими электронные платформы в дискриминации покупателей путем предоставления скидок для держателей карт дочернего банка маркетплейса. Об этом рассказал в интервью участник встречи, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его словам, президент призвал участников конфликта искать справедливое решение на основе справедливой конкуренции. Преседатель Банка России Эльвира Набиуллина призвала маркетплейсы допустить банки к совместной работе по программам лояльности, а банки — не требовать лишить маркетплейсы конкурентных преимуществ в их основной деятельности и направлениях, не связанных с финсектором.

«Это фактически означает точку в разгоревшемся конфликте и то, что ни Банк России, ни государство не будут возражать против нахождения в одной группе с маркетплейсами и другими электронными площадками банков и иных финансовых институтов, если только последние не будут предпринимать мер, ограничивающие свободную конкуренцию с не связанными с маркетплейсами коммерческими банками. Это благоприятно скажется на бизнесе Oзона и Wildberries. Дочернему банку первой из упомянутых компаний Банк России выдал лицензию на доверительное управление активами», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

По мнению эксперта, диверсификация бизнеса группы, в том числе в области финансовых услуг, будет способствовать росту доходов Озона, скорому выходу на чистую прибыль и повышению привлекательности его акций, отреагировавших ростом на положительные для маркетплейсов и их дочерних банков итоги встречи предпринимателей с президентом России.

«В связи с достижением котировками Озона нашей цели 4000 руб., мы повысили таргет на горизонте года до 4800 руб.», – заключает Наталья Мильчакова.