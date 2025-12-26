Абрау-Дюрсо сохраняет объемы производства и делает ставку на рост выручки

Абрау-Дюрсо в 2025 году сохранит производство и экспорт вина на уровне прошлого года, но при этом ожидает увеличение выручки за счет цен, структуры продаж и сильного второго полугодия.

По словам менеджмента, первое полугодие было слабым, однако во втором компания идет по оптимистичному сценарию и завершает год лучше ожиданий середины года. Это указывает на сдвиг акцента в стратегии «Абрау-Дюрсо» с наращивания объемов на рост выручки и устойчивости бизнеса.

Важно, что базовый уровень производства уже достаточно высок. В 2024 году продажи составили почти 67 млн бутылок, что на 18% больше, чем годом ранее, и текущая стабилизация объемов выглядит логичной после столь сильного роста. При этом ключевой драйвер 2025 года – это не количество, а доходность. Компания чувствует себя увереннее конкурентов на полке в предновогодний сезон, а именно четвертый квартал традиционно формирует основную часть годовой выручки и прибыли.

Экспортная программа остается стабильной и диверсифицированной. Основные объемы приходятся на страны СНГ, прежде всего Белоруссию и Казахстан, при сохранении присутствия в Китае, Израиле и выходе на новые рынки вроде Таиланда. Объемы экспорта до 1,5 млн бутылок в год не являются ключевым драйвером роста, но обеспечивают валютную выручку и географическую устойчивость.

Инвестиционная часть также поддерживает долгосрочную историю. Запуск собственного питомника с приживаемостью более 95% и планами расширения снижает риски по сырьевой базе и открывает дополнительный источник дохода. С учетом нового инфоповода и комментариев менеджмента мои декабрьские оценки по бумаге остаются актуальными, их скорее даже подтвердили.

«Мы по-прежнему закладываю целевую цену акций «Абрау-Дюрсо» на горизонте 12 месяцев в диапазоне 185–195 рублей, исходя из роста выручки в 2025 году, сохранения высокой операционной маржи и дивидендной доходности около 5–6%. Стабилизация объемов производства при одновременном росте выручки и контроле издержек скорее снижает риски для бизнеса, чем ограничивает потенциал. В базовом сценарии акции компании выглядят недооцененными к справедливым уровням и остаются защитной историей в потребительском секторе», – сообщает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.