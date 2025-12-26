Новости

Более 400 специалистов участка тепловых сетей будут дежурить в Иркутске в новогодние праздники

Иркутские специалисты Участка тепловых сетей на период новогодних праздников переходят на особый режим работы. Каждую смену на дежурство заступают 30 специалистов – машинисты насосных станций, слесари, мастера и диспетчерская служба. Кроме того, для обеспечения стабильного теплоснабжения и моментального реагирования на нештатные ситуации в каждом из районов города сформированы оперативные бригады.

При возникновении нештатных ситуаций в праздничные дни для проведения срочных ремонтов в  «Байкалэнерго» сформированы бригады ремонтного персонала и электрогазосварщиков, электромонтеров, специалистов контрольно-измерительных приборов и автоматики. Вся необходимая спецтехника – водооткачивающие установки, экскаваторы, автокран, самосвалы к предстоящему периоду готовы. На складах заготовлен аварийный запас материалов и топлива. 

В случае необходимости будут привлечены дополнительные силы подрядных организаций. С 29 декабря по 12 января плановые работы проводиться не будут.


/ Сибирское Информационное Агентство /
