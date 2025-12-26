Аэропорт Иркутска впервые в истории обслужил 4 млн пассажиров за год

Международный аэропорт Иркутска в пятницу, 26 декабря, обслужил четырехмиллионного пассажира с начала 2025 года. Этот исторический рубеж был преодолен в год столетия одного из старейших авиаузлов России.

«Рост авиаперевозок – это отражение экономического и туристического развития Иркутской области. Так, с 2021 года пассажиропоток увеличился в два раза и впервые в истории главный аэропорт нашего региона обслужил четыре миллиона пассажиров за год», – отметил губернатор Игорь Кобзев.

За одиннадцать месяцев текущего года воздушная гавань обслужила 3,7 млн человек, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Особенно заметный рост пассажиропотока, почти на 29%, был зафиксирован на международных направлениях, включая популярные рейсы в Таиланд и Китай.

Напомним, в 2024 году аэропорт обслужил 3,957 млн пассажиров, что на 4,5% больше, чем в 2023 году. 11 июня в аэропорту Иркутска открылся новый терминал внутренних линий, что стало важным шагом для улучшения условий обслуживания пассажиров. Новый терминал, площадью 2,6 тыс. квадратных метров, оснащен зонами выдачи багажа, ожидания и трансфера, а также современными системами безопасности. Его строительство началось в 2023 году и завершилось осенью 2024 года.