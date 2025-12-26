T2 и «Зазеркалье» дарят второй час тюбинга в подарок

Мобильный оператор T2 в партнерстве c парком семейного отдыха «Зазеркалье» предлагает иркутянам добавить в зимний чек-лист ярких красок. До 1 февраля 2026 года все абоненты мобильного оператора при аренде тюба на час второй час катания получат бонусом.

В парке «Зазеркалье» на 49 километре Байкальского тракта уже работает тюбинговая трасса, где клиенты T2 могут воспользоваться специальным предложением в рамках программы лояльности «Больше».

Чтобы получить свои «плюшки», достаточно:

перейти в раздел «Больше» – «В вашем регионе» приложения T2 или на сайте;

выбрать бонус;

дождаться SMS с кодом;

предъявить его в кассе парка перед оплатой первого часа аренды. Второй час катания клиент получит в подарок.

Акция действует до 1 февраля 2026 года. Один клиент может получить и активировать один промокод в неделю.

T2 обеспечивает стабильную связь и на территории парка, и в расположенном неподалеку архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Клиенты мобильного оператора могут делиться атмосферными фото и видео с зимних прогулок в моменте.

«Наша программа лояльности – это сотни самых актуальных, выгодных и полезных предложений от T2 и партнеров, которые помогают сделать жизнь клиентов еще интереснее и ярче. Пользователи получают от нас не только качественную мобильную связь, но и привилегии, созвучные с их образом жизни. Это наш персональный способ сказать абонентам «спасибо» за то, что они выбрали нас своим оператором и доверили важную часть своей повседневной культуры», – Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Т2.