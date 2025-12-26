Благотворительные елки Фонда Марины Седых прошли в Иркутске и Усть-Куте

Благотворительный фонд Марины Седых организовал праздничные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), из многодетных и малообеспеченных семей в Усть-Куте и Иркутске.

В Усть-Куте в рамках программы по формированию инклюзивной среды проведены две новогодние елки для детей с ОВЗ. Мероприятие включало костюмированное представление и вручение подарочных наборов, участниками мероприятий стали 40 детей.

В Иркутске праздничная программа была реализована совместно с Иркутской региональной общественной организацией инвалидов «Лотос». Торжественное мероприятие для 70 детей с ОВЗ состоялось в Доме молодежи. Также представители молодежного совета ИНК организовали адресное поздравление на дому для детей, которые не смогли посетить праздник по состоянию здоровья.

Кроме того, при поддержке Фонда в северных территориях — Нижнеилимском, Усть-Кутском, Катангском и Киренском районах — детям из многодетных и малоимущих семей, а также представителям общин коренных малочисленных народов было передано 2 220 новогодних подарков.

Фонд Марины Седых совместно с общественной организацией «Радуга» в этом году реализовал проекты, направленные на дальнейшее развитие инклюзивной среды. В частности, были организованы психологические консультации для семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, а также проведены тематические вебинары. Данная работа будет продолжена и в следующем году.

Благотворительный фонд Марины Седых осуществляет деятельность по реализации социально значимых, экологических и культурных инициатив. Приоритетными направлениями работы являются поддержка материнства и детства, содействие медицинским учреждениям, развитие детско-юношеского спорта и адресная помощь социально незащищенным категориям граждан. В портфель ключевых программ Фонда входят проекты «Здоровье – детям!», «Реабилитация», «День Победы» и «Школьный портфель».