Почему Россия перенесла планы выпуска 100 млн тонн СПГ к 2030 году?

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что реализация плана по достижению объемов выпуска СПГ в России в 100 млн тонн к 2030 году сдвигается на несколько лет вперед, главным образом из-за санкций. По данным Росстата, добыча природного газа в стране с января по ноябрь снизилась на 3% в годовом выражении (г/г), до 600,1 млрд куб. м, а за ноябрь сократилась на 3% г/г, до 59,8 млрд куб. м.

«Это связано в первую очередь с прекращением транзитных поставок в Европу через Украину, а также с ослаблением глобального спроса на газ, прежде всего на СПГ. Немаловажную роль в снижении добычи сыграли погодные условия: поскольку температура воздуха в последние два месяца в европейской части РФ оказалась намного выше климатической нормы», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

То есть объективное сокращение спроса и предложения природного газа в текущем году уже ставит под сомнение достижение амбициозных планов газовой отрасли в ближайшее время. Однако перенос долгосрочных планов по выпуску СПГ в 100 млн т где-то на середину 2030-х выглядит немного неожиданным.

Как говорит эксперт: во-первых, к этому времени санкции против российских СПГ-проектов могут быть отменены. Во-вторых, на фоне 17 поставок НОВАТЭКом в Китай СПГ по Севморпути с подсанкционного проекта «Арктик СПГ 2» сложно говорить о том, что российский экспорт СПГ заблокирован. В-третьих, на днях Совкомфлот уже получил на баланс первый произведенный в России танкер класса Arc7 «Алексей Косыгин», способный работать в арктических льдах и предназначенный для транспортировки СПГ через Севморпуть на Восток.

«Возможно, что пересмотр планов правительства связан с другими причинами, например, с планируемым строительством газопровода «Сила Сибири 2» и нежеланием властей РФ создавать лишнюю внутреннюю конкуренцию между поставками в Китай трубопроводного газа и СПГ. По нашему прогнозу, по итогам 2025 года экспорт этой продукции увеличится примерно на 15%», – заключает Наталья Мильчакова.