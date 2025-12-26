Пауза в ослаблении рубля продлилась недолго

Биржевой курс юаня опустился ниже 11,2 руб. На внебиржевом рынке доллар США снова вернулся в область 78 руб., а евро провалился ниже 92 руб.

«На укрепление рубля продолжил влиять, главным образом, продолжающийся налоговый период. Однако дополнительным фактором роста курса российской валюты, возможно, стала прошедшая 24 декабря поздно вечером закрытая встреча президента Владимира Путина и представителей крупного российского бизнеса, одним из предметов обсуждения на которой, по заявлениям участников встречи, стал курс рубля», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Вопреки хорошо известным стереотипам о том, что российским экспортерам чем ниже курс рубля, тем выгоднее, представители бизнеса рассказали Владимиру Путину о том, что хотели бы видеть курс рубля менее волатильным и более предсказуемым. Поскольку в текущем году ключевая ставка ЦБ РФ в общей сложности снизилась на 5 процентных пунктов по сравнению с декабрем 2024 года и достигла 16% годовых, теоретически на фоне смягчения ДКП в России можно было бы ожидать и ослабления рубля в область 90-100 руб. за доллар.

«Но этого не произошло, наоборот, эксперты агентства Bloomberg назвали российский рубль одним из самых доходных активов в 2025 году после золота, серебра и платины. В 2026 году ключевая ставка, по нашему мнению, будет снижаться почти такими же темпами, несмотря на ожидаемую нами в феврале паузу в смягчении монетарной политики Центробанком после повышения НДС», – сообщает Наталья Мильчакова.

Эксперты считают, что тенденция к постепенному ослаблению российской валюты, скорее всего, будет заметна в течение 1 квартала 2026 года, однако, по итогам 2026 года обвала рубля до 100 руб. и выше не ожидаем, главным образом, из-за продолжающейся дедолларизации внешнеэкономических отношений России, в том числе, по причине низкого спроса на импорт. Ожидаем средний курс рубля в 2026 году на уровне 83-85 руб. за доллар.

По прогнозам Freedom Finance Global, курс доллара до конца 2025 года будет колебаться в коридоре 77-80 руб., евро – 91-94 руб., юаня – 10,9-11,4 руб.