Налоговая модернизация сдержала рост бюджетного дефицита

По данным Минфина, поступления от налоговой модернизации в бюджет, прежде всего от повышения ставки налога на прибыль достигли 1,7–1,75 трлн руб. Ранее в министерстве прогнозировали рост дополнительного дохода от этого шага на 25%, до 1,8 трлн руб. по итогам текущего года.

«Экономический рост в 2025-м значительно замедлился. Его обеспечивала в основном обрабатывающая промышленность. По данным Росстата, объем промпроизводства в России с января по ноябрь увеличился на 2,6% в годовом выражении (г/г). Рост российского ВВП за 2025 год прогнозируется в пределах 1%. Поступления доходов от НДФЛ в 2025 году ожидаются не меньше 8,4 трлн руб., полученных в 2024-м после введения прогрессивно-плоской шкалы налога», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

С января по ноябрь текущего года доходы госбюджета увеличились на 11,3% г/г, до 24,9 трлн руб., главным образом за счет налоговых поступлений. Это способствовало сдерживанию роста бюджетного дефицита, на 30 ноября оценивавшегося в 2% от ВВП, при прогнозе этой с учетом падения нефтегазовых доходов в пределах 2,5–3%.

В Минфине ожидают, что повышение налога на добавленную стоимость с начала 2026 года позволит далее сокращать бюджетный дефицит, а в среднесрочном периоде поможет ослабить инфляционное давление на экономику РФ. Однако, по мнению Freedom Finance Global, эффект мер по увеличению бюджетных доходов начнет сдерживать инфляцию только с весны 2026 года.