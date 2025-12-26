80 сотрудников Иркутской электросетевой компании будут дежурить в новогодние праздники

Иркутская электросетевая компания готова к обеспечению бесперебойного энергоснабжения в период новогодних праздников. В ночь на 1 января и все последующие каникулы на дежурстве будут находиться не менее 80 специалистов, а более 500 сотрудников составят резерв для оперативного выезда в случае необходимости.

«За семь лет работы в компании это уже третья моя новогодняя смена. Работа есть работа, в праздники все готовят свои любимые блюда, смотрят любимые фильмы, а наша задача – максимально быстро восстановить электроснабжение, если что-то пойдёт не так», – рассказал электромонтер Южных электрических сетей Александр Нежкин.

Вся необходимая техника, включая бригадные автомобили и дизель-генераторы, обслужена и заправлена, а на складах зарезервированы материалы и инструменты. Компания отмечает, что нагрузка на электрические сети в праздничные дни традиционно возрастает из-за массового использования иллюминации и бытовых приборов.