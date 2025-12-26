Потанин: крепкий рубль тормозит экспорт и инвестиции

Глава «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин подчеркнул негативные последствия чрезмерно крепкого рубля для экономического роста России. По словам бизнесмена, нынешнее укрепление национальной валюты затрудняет выход отечественных компаний на международные рынки и снижает эффективность процессов импортозамещения, сообщает РБК.

«Сегодняшний курс, озвучиваемый Центробанком примерно на уровне 90 рублей за доллар, кажется гораздо реалистичней для нашей экономики», — уточнил Потанин в эфире телеканала «Россия-24».

Подсчет Bloomberg показал, что с января 2025-го рубль вырос относительно американской валюты почти на 45%. Однако специалисты столыпинского института предупреждают, что такая динамика способна негативно повлиять на конкурентные преимущества отечественной продукции и сократить интерес инвесторов к российским активам.

Кроме того, Потанин призвал Центральный банк снижать ключевую ставку, подчеркивая значительный разрыв между текущей ставкой и уровнем инфляции.