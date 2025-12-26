Новости

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета

Потанин: крепкий рубль тормозит экспорт и инвестиции

Глава «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин подчеркнул негативные последствия чрезмерно крепкого рубля для экономического роста России. По словам бизнесмена, нынешнее укрепление национальной валюты затрудняет выход отечественных компаний на международные рынки и снижает эффективность процессов импортозамещения, сообщает РБК.

Читайте также:

РБК: бизнес на встрече с Путиным обсудит нарастание неналоговых платежей
25 декабря 2025
Число точек общепита снизилось на 3,1% за год
25 декабря 2025

«Сегодняшний курс, озвучиваемый Центробанком примерно на уровне 90 рублей за доллар, кажется гораздо реалистичней для нашей экономики», — уточнил Потанин в эфире телеканала «Россия-24».

Подсчет Bloomberg показал, что с января 2025-го рубль вырос относительно американской валюты почти на 45%. Однако специалисты столыпинского института предупреждают, что такая динамика способна негативно повлиять на конкурентные преимущества отечественной продукции и сократить интерес инвесторов к российским активам.

Кроме того, Потанин призвал Центральный банк снижать ключевую ставку, подчеркивая значительный разрыв между текущей ставкой и уровнем инфляции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (1204)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес