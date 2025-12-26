России пора переходить на шестидневную рабочую неделю, считает академик РАН Онищенко

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко высказался в поддержку перехода России на шестидневную рабочую неделю. По его мнению, такая мера является давно назревшей и необходима для подъема национальной экономики.

«Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья – никаких проблем», – передает РИА Новости заявление Геннадия Онищенко.

Ранее стало известно, что половина экономически активных жителей Иркутска поддерживает идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Против сокращения выступают 23% опрошенных. Наибольшую поддержку идея получает среди женщин и молодежи в возрасте до 35 лет.