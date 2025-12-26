У пациентов клинической больницы «РЖД-Медицина» в Улан-Удэ улучшились условия пребывания

В Улан-Удэ Сбер вместе с Клинической больницей «РЖД-Медицина» оснастили учреждение новым оборудованием, благодаря чему улучшили условия для пациентов.

Медицинскому учреждению передали тонометры последнего поколения, быстро измеряющие давление с высокой точностью. Это помогает врачам быстрее реагировать и оказывать качественную помощь в приёмном покое, особенно пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами нервной системы.

Также при поддержке банка в отделениях неврологии и хирургии появились удобные перегородки. Они помогают правильно расположить зоны питания и создать комфортную атмосферу для пациентов.

«Мы стараемся помочь медицинскому учреждению, чтобы врачи могли точно диагностировать заболевания и комфортно ухаживать за пациентами. Благодаря совместной работе Сбеа и больницы «РЖД-Медицина» создаются клиники нового уровня, где каждый пациент получает передовую медицинскую помощь и искреннюю заботу», – Алексей Кузьмин, управляющий Бурятским отделением.

«Подобные проекты демонстрируют социальную ответственность бизнеса и делают здравоохранение региона более доступным и качественным. Выражаю огромную благодарность руководству и сотрудникам Сбербанка за активное участие в развитии медицины и совместную заботу о здоровье каждого жителя нашего города!», – Сирена Банзаракшеева, главный врач ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ».