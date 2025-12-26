Новости

Сбер провел пилот по выдаче корпоративного кредита, обеспеченного криптовалютой

26 декабря 2025
Сбер провел пробную пилотную сделку по кредитованию майнера криптовалюты – АО «Интелион Дата». Обеспечением стала цифровая валюта, добытая самим майнером. В сделке банк использовал собственную разработку для хранения криптовалюты, с применением аппаратного решения «Рутокен». Это гарантирует сохранность актива на период кредитования.

«В России регулирование рынка цифровой валюты только зарождается, и мы готовы в диалоге с ЦБ разрабатывать актуальные регуляторные решения и создавать инфраструктуру для запуска подобных услуг. Пилотная сделка позволила протестировать механизмы работы с цифровым обеспечением, которые могут лечь в основу будущего регулирования», – Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.


