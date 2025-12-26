ВТБ раскрыл операционный доход за 11 месяцев 2025 года на уровне 1 трлн рублей

Чистый операционный доход группы ВТБ впервые в истории превысил отметку в 1 трлн рублей за январь-ноябрь. Чистая прибыль за этот период составила 437 млрд рублей, рентабельность капитала (ROE) достигла 17,4%.

Финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов отметил восстановление процентных доходов: «В ноябре продолжилось восстановление чистых процентных доходов, которые выросли в 2,5 раза по сравнению с ноябрем прошлого года, а уровень чистой процентной маржи составил 2,1%». Таким образом, банк выполнил обещание по выходу на ежемесячную маржу в 2% к концу года.

Качество кредитного портфеля остается стабильным, стоимость риска — на уровне 1,0%. При этом стоимость риска по розничным кредитам продолжает снижаться на фоне кредитного маневра — роста корпоративного портфеля при сокращении розничного. Чистые комиссионные доходы за 11 месяцев выросли на 14%.

«Результаты ноября и 11 месяцев позволяют нам подтвердить прогноз по чистой прибыли 2025 года в размере около 500 млрд рублей»,

— заявил Пьянов.