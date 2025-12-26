Режим повышенной готовности введут в Иркутской области с 30 декабря

Состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Иркутской области. В рамках мероприятия было принято решение ввести в регионе режим повышенной готовности.

«Предстоят продолжительные новогодние каникулы. С 30 декабря в регионе вводится режим повышенной готовности. Все оперативные службы должны использовать этот режим с точки зрения реагирования», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

В праздничные дни все службы жизнеобеспечения будут работать в обычном режиме. Необходимо обеспечивать тепло в домах, уборку улиц, обслуживание дорог, освещение и другое. Как подчеркнул глава региона, «на нештатные ситуации реакция должна быть молниеносной».