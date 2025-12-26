Многие представители турбизнеса в Иркутской области работают нелегально

Туристический бизнес Иркутской области продолжает работать по-серому: многие организации ведут деятельность нелегально. Об этой проблеме, которую планируется решать, заявила исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Александр Анчугин на тематическом совещании.

Спикер подчеркнул, что даже беглый просмотр объявлений на популярных сайтах посуточной аренды дает возможность понять, что количество различных объектов в регионе, предлагаемых туристам для проживания, гораздо превышает официальные данные по наличию мест размещения на той или иной территории.

«Наша задача – выстроить работу по легализации турбизнеса. При этом важно разъяснять предпринимателям преимущества работы в рамках законодательства. Нужно проверять не те объекты, которые добросовестно трудятся в своем сегменте рынка и уже вошли в реестр средств размещения, а находить предпринимателей, которые пока находятся в тени, и создавать для них условия по выводу бизнеса из «серой» зоны, – сказал Александр Анчугин.

Напомним, поручение ускорить обеление экономики на фоне повышения НДС дал президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что меры должны быть взвешенными, не создавать препятствий для экономического роста.