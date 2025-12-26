Новости

Подсветку включили на телебашнях в Иркутске и Братске в честь Дня спасателя

На телебашнях в Иркутске и Братске включили архитектурно-художественную подсветку. Ее зажгли в честь празднования Дня спасателя Российской Федерации и 35-летия МЧС России.

«Медиафасад украшен надписью "35 лет МЧС России". Огни на сооружениях будут гореть 26 и 27 декабря с 17:30 до 22:00», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Подсветка на телебашне в Иркутске появилась 1 сентября 2025 года. Она особенна тем, что базируется на отечественном программном обеспечении: аналогов по стране нет. Телебашня в Братске была впервые подсвечена 12 июня 2023 года. Торжественный ввод в эксплуатацию был приурочен к празднованию Дня России и Дня города.


/ Сибирское Информационное Агентство /
