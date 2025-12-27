Новогоднюю площадку у памятника Александру III торжественно откроют в Иркутске

27 декабря в Иркутске торжественно откроют новогоднюю площадку у памятника Александру III. Запланирована праздничная программа. Подробности рассказали организаторы.

Начало – в 12:00. Для посетителей готовят интерактивы с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами, а также музыку, танцы и викторину. Вход свободный – ждут как детей, так и взрослых.

Кроме того, в выходные и праздничные дни на площадке пройдут и другие мероприятия. 27-28 декабря 2025 года, 2-9 января 2026 года с 12 до 14:00, с 14:30 до 16:30, с 17:00 до 19:00 состоится программа «Дом новогоднего волшебника». Гостей будут развлекать сказочные герои в красочных костюмах. Готовят фокусы, загадки, новогодние истории, а также подарки.

4, 5, 6, января 2026 года с 14:00 до 16:00 пройдет мастер-класс «Ледовый инженер». Все желающие смогут изготовить уличные елочные игрушки изо льда.

С 27 декабря до 9 января будет работать буккроссинг «Ледовая библиотека»: желающие смогут обменять свои книги.

Дополнительно новогоднее настроение будут создавать украшения: елка с шатром, ледовые скульптуры, световые фигуры, установленные на площадке.