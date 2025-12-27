Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 декабря: 11 192,4297 руб/1 г золота и 174,2000/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 192,4297 руб.
- 1 грамм серебра - 174,2000 руб.
- 1 грамм платины - 5 515,2798 руб.
- 1 грамм палладия - 4 588,5801 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,6696 р. (0,25%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4300 р. (0,25%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,6399 р. (0,25%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,3399 р. (0,25%).