Сибиряковская набережная появится в Иркутске

Прибрежной зоне реки Ушаковки на участке от улицы Ушаковской до Береговой в Иркутске будет присвоено название «набережная Сибиряковская». Такое решение приняли на заседании Высшего административного комитета мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

С инициативой о присвоении этому участку имени семьи известных меценатов Сибиряковых выступил митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан. Предложение также рассматривали на заседании организационного комитета по подготовке и проведению 300-летия Иркутской епархии.

Ранее вопрос о присвоении данной территории наименования «набережная Сибиряковская» принят на заседании Комиссии по городской топонимике и увековечиванию известных в городе Иркутске людей и событий.


