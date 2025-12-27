Новости

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета

Движение ограничили на трассе в Иркутской области для большегрузов и автобусов

В Усть-Илимском районе Иркутской области введено ограничение дорожного движения. Оно связано с ухудшением погодных условий.

«Ограничительные мероприятия по обеспечению безопасности движения введены с 73-го по 245-й километр региональной дороги "Братск – Усть-Илимск" и действуют для большегрузов и автобусов», – пояснили в региональной Госавтоинспекции.

В настоящее время на участке дороги работают восемь единиц дорожной техники. Альтернативных путей объезда нет. О восстановлении движения транспортных средств будет сообщено дополнительно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес