Движение ограничили на трассе в Иркутской области для большегрузов и автобусов

В Усть-Илимском районе Иркутской области введено ограничение дорожного движения. Оно связано с ухудшением погодных условий.

«Ограничительные мероприятия по обеспечению безопасности движения введены с 73-го по 245-й километр региональной дороги "Братск – Усть-Илимск" и действуют для большегрузов и автобусов», – пояснили в региональной Госавтоинспекции.

В настоящее время на участке дороги работают восемь единиц дорожной техники. Альтернативных путей объезда нет. О восстановлении движения транспортных средств будет сообщено дополнительно.