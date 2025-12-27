Олег Дерипаска стал новым президентом российской Федерации бенди

Накануне в Москве при поддержке Министерства спорта РФ и Олимпийского Комитета России состоялась внеочередная выборная Конференция Федерации хоккея с мячом России. В ее рамках был прошло голосование, в ходе которого определили нового президента ФХМР.

По итогам голосования президентом Федерации избран российский бизнесмен Олег Дерипаска, которого поддержали единогласно все 19 делегатов. Его кандидатуру выдвинули региональные федерации хоккея с мячом Самарской области и Республики Хакасия, а также поддержал министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Я хорошо понимаю, в каком состоянии сегодня находится хоккей с мячом, и не питаю иллюзий — работа предстоит сложная. Для меня важно выстроить профессиональный диалог внутри федерации и с регионами, создать условия, при которых наш спорт сможет устойчиво развиваться. Я рассчитываю на командную работу – с региональными властями и федерациями, с клубами и, конечно, с болельщиками. Только так можно вернуть русскому хоккею уважение и интерес, которые заслуживает этот по-настоящему русский вид спорта», – прокомментировал назначение Дерипаска.