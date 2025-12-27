Новогодняя площадка Эн+ открылась в Иркутске

27 декабря на бульваре Гагарина в Иркутске открылась «Новогодняя площадка Эн+». Праздничная локация расположена на площади около памятника императору Александру III.

«Сердцем» площадки стала 16-метровая сказочная ель со светящимся шатром, также территорию украсили ледовые скульптуры и световые фигуры. Торжественное открытие собрало много горожан, семей с детьми, студентов, школьников.

Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании:

- Новый год - это самый теплый семейный праздник, его принято отмечать в кругу близких, дарить подарки и веселиться. А для нас самые близкие — это наши сотрудники, их семьи, родственники, друзья, соседи. То есть все иркутяне! И мы дарим всем горожанам эту волшебную елочку, этот яркий праздник! Пусть у каждого, кто загадает заветное желание у нашей елки, оно обязательно сбудется.

Для самых маленьких под куполом елки устроили целое представление: интерактив со сказочными персонажами, а также выступление Деда Мороза и Снегурочки. Также на площадке открылся «Дом новогоднего волшебника», где Дед Мороз показывал детям фокусы и дарил подарки. Кроме того, на локации заработал буккроссинг «Ледовая библиотека», где каждый желающий мог взять книгу или положить туда свою.

Ольга Стрекаловская, начальник управления культуры администрации Иркутск:

- В Иркутске появилась еще одна новогодняя локация – с очень красивой елочкой и волшебным шатром. Надеюсь, что иркутяне в наступающем году проведут много счастливых минут в этом пространстве, рядом с этой чудесной елкой. Благодарим компанию Эн+ за новую праздничную площадку в городе!