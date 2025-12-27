Новости

На Ново-Зиминской ТЭЦ начата растопка котла после аварийных ремонтных работ

На Ново-Зиминской ТЭЦ после завершения срочных ремонтных работ начат процесс растопки одного из котлоагрегатов. Сетевая вода на станции постепенно нагревается, и в ближайшее время тепло начнёт поступать в отопительные системы домов.

Параллельно на теплоэлектростанции продолжаются подготовительные мероприятия по запуску ещё одного резервного котла. Его планируется ввести в работу в ночное время для скорейшего восстановления нормального теплоснабжения.

Специалисты работают в круглосуточном режиме для ликвидации последствий нештатной ситуации. Вечером на станции были задействованы более 40 человек, и при необходимости количество сотрудников будет увеличено.

