Четыре человека погибли в аварии с большегрузом в Иркутской области

Авария с участием трех автомобилей произошла сегодня в Усольском районе вблизи деревни Старый Китой Иркутской области. Во время инцидента пострадали и погибли люди.

ДТП случилось на 1834-м километре трассы Р-255 «Сибирь», пояснили в региональной Госавтоинспекции. По предварительным данным, водитель Toyota Highlander, следуя в сторону Иркутска, столкнулся с попутно движущимся автомобилем Honda Odyssey. После этого транспорт выехал на полосу встречного движения, где влетел в грузовик Dongfeng.

«В результате ДТП до прибытия скорой помощи погибли четыре пассажирки кроссовера, в том числе несовершеннолетний ребенок. Водитель доставлен в медучреждение», – отметили в ГИБДД.

По факту трагедии организована проверка.