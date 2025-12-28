Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в Иркутске

В Иркутске на базе городской клинической больницы № 3 открыли Центр амбулаторной онкологической помощи. Медучреждение разместилось в отреставрированном историческом здании по на улице Каландаришвили, 12.

«Формирование центра будет проходить в три этапа, это связано с необходимостью последовательного приобретения высокотехнологичного оборудования. С 25 декабря начали прием врачи-специалисты: онколог, уролог, гинеколог, врач ультразвуковой и функциональной диагностики. Организован прием для почти 40 тысяч взрослых пациентов, прикрепленных к Иркутской городской клинической больнице № 3», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

В следующем году планируется начать обслуживание дополнительного прикрепленного населения из Гериатрического центра, МСЧ МВД, МСЧ Аэропорта и Больницы ИНЦ СО РАН.

В настоящее время центр полностью обеспечен кадрами, платных услуг учреждение оказывать не будет, пациенты будут приниматься по направлению врачей.

Реставрация и обустройство здания-памятника на улице Каландаришвили, 12 истории и культуры под медицинскую организацию начались в 2019 году. Из областного бюджета было выделено 372 млн рублей.