Сильный ветер будет бушевать в Иркутской области и на Байкале в воскресенье

Ухудшение погоды спрогнозировали синоптики в Иркутской области. Порывы будут фиксироваться как в населенных пунктах, так и на Байкале.

«По данным метеорологов, 28 декабря во многих районах области ожидается сильный ветер скоростью до 26 м/с, а на Байкале – до 35 м/с, также прогнозируются снег и метели», – предупредил губернатор Игорь Кобзев.

На дорогах не исключены снежный накат и гололедица, в связи с чем водителей призвали быть внимательнее. Все оперативные службы и коммунальные организации будут находиться в полной готовности.


