Иркутская авиакомпания «ИрАэро» перевезла миллион пассажиров за 2025 год

Авиакомпания «ИрАэро» встретила миллионного в 2025 году пассажира в аэропорту Иркутска. Им стала студента местного университета.

Фото: аэропорт Иркутска

«Юбилейным пассажиром стала Регина Кочнева – студентка иркутского вуза, родом из села Толон Республики Саха (Якутия). Регина – человек движения и вдохновения: она увлекается пешим туризмом и уже покорила Пик Любви на Аршане, побывала на Шаманке и у Серебряного озера. Здесь, в Иркутске, она также изучает корейский язык и делится своей любовью к азиатской культуре, обучая детей к-поп-танцам. На родине девушка принимает участие в национальных играх», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Девушку поздравили представители авиакомпании «ИрАэро», вручив сувенирную продукцию и подарочный сертификат на перелет по России в рамках маршрутной сети перевозчика.