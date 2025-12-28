Эксперт: доходность коммерческой недвижимости в Иркутске снижается

В Иркутске фиксируется тенденция к снижению доходности коммерческой недвижимости. Об этом в интервью SIA.RU рассказал руководитель управления коммерческой недвижимости ГК «ВостСибСтрой» Геннадий Ильичев.

«В целом мы видим, что доходность коммерческой недвижимости снижается: себестоимость "квадрата" стремительно растет, а поднимать ставки аренды с той же скоростью невозможно. Поэтому приходится добавлять либо сервисы, либо продукты», – сообщил собеседник агентства.

Он пояснил, что складские комплексы, например, начинают заниматься ответхранением, доставкой, логистикой. Офисные центры – сдают мебель, оргтехнику. Это позволяет наращивать дополнительную стоимость.

«Условно говоря, прибыль находится не в "Биг Маке", а в картошке фри. Именно на "картошке" – с меньшей себестоимостью – вы больше зарабатываете. Дополнительные сервисы позволяют оправдать высокую арендную ставку и обеспечить должный срок окупаемости», – резюмировал эксперт.