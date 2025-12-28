Новости

Здание-памятник на Урицкого в Иркутске продадут за 172 млн рублей

В Иркутске выставили на продажу здание на Урицкого, 6, построенное в конце ХIХ – начале ХХ века. Оно является объектом культурного наследия.

«В Иркутске выставлено на продажу здание с федеральным арендатором Kari. Арендный поток – 1380000 рублей в месяц, окупаемость составляет порядка 10 лет. Стоимость здания – 172640000 рублей», – рассказал брокер по закрытым сделкам коммерческой недвижимости в Иркутске Евгений Столяров.

Он пояснил, что новый собственник сможет увеличить окупаемость здания, сдав в аренду цокольный этаж. Всего объект имеет два этажа, каждый из которых уже занят. Кроме того, прилагается земельный участок поблизости площадью 12 соток.

«Урицкого – главная торговая улица Иркутска. В час-пик тут довольно хороший трафик», – резюмировал брокер.


/ Сибирское Информационное Агентство /
