Главу иркутской электромонтажной компании уличили в сокрытии миллионов от налоговой

Гендиректор и фактический руководитель электромонтажной компании в Иркутске стали фигурантами уголовного дела. Мужчину и женщину обвиняют в сокрытии миллионов от налоговой.

По версии СУ СКР по региону, обвиняемые в период с октября по декабрь 2023 года, вступив в преступный сговор, скрыли средства организации, полученные в качестве прибыли от компании-заказчика на сумму более 3,8 млн рублей.

«Перед тем как получить оплату от клиента за оказание услуг, обвиняемые намеренно открыли в банке специализированный счет, деньги с которого не подлежат принудительному списанию налоговым органом, и предоставили данные реквизиты счета заказчику. Когда клиент произвел оплату, деньги были переведены на счет аффилированной фирмы фактического руководителя и использованы фигурантами по личному усмотрению», – рассказали в СК.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.